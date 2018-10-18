Авария «Союза-ФГ» могла произойти из-за ошибки при сборке на Байконуре

18 Окт. 04:27 2018-10-18T07:09:37+03:00

Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" могла произойти из-за повреждения блока при сборке на Байконуре Фото: REUTERS

Причиной стало механической повреждение, полученное при при подъеме бокового блока подъемным краном

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Причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» при запуске космического корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции могла стать ошибка при монтаже конструкции на космодроме Байконур. Члены комиссии, расследующей причину ЧП, считают, что механическая неполадка была допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе.

Как сообщил газете «Коммерсантъ» источник в Минобороны, повреждение, вероятнее всего, произошло в ходе подъема бокового блока подъемным краном.

«Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», - отметил источник.

В «Роскосмосе» сообщили, что окончательный доклад о причинах аварии будет готов к концу недели.

Как рассказывал сайт kp.ru, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур. Однако вскоре после запуска стало известно об «аварии носителя». Корабль аварийно отстыковался от ракеты и совершил посадку в казахской степи. Экипаж - российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали.