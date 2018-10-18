Авария «Союза-ФГ» могла произойти из-за ошибки при сборке на Байконуре
Причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» при запуске космического корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции могла стать ошибка при монтаже конструкции на космодроме Байконур. Члены комиссии, расследующей причину ЧП, считают, что механическая неполадка была допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе.
Как сообщил газете «Коммерсантъ» источник в Минобороны, повреждение, вероятнее всего, произошло в ходе подъема бокового блока подъемным краном.
«Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», - отметил источник.
В «Роскосмосе» сообщили, что окончательный доклад о причинах аварии будет готов к концу недели.
Как рассказывал сайт kp.ru, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур. Однако вскоре после запуска стало известно об «аварии носителя». Корабль аварийно отстыковался от ракеты и совершил посадку в казахской степи. Экипаж - российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали.