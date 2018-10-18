Родственники опознали тела 16 погибших при взрыве в Керчи

18 Окт. 04:54 2018-10-18T04:54:51+03:00

В больницах опознаны все погибшие о пострадавшие в Керчи

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Опознаны 16 погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

По его словам, в городской морг доставлены тела всех 19 погибших – 18 жертв и самого нападавшего, который покончил с собой. При этом вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко сообщил ТАСС, что пока нет подтверждённого списка погибших.

Как рассказал Мельгазиев, из десяти раненых при взрыве, находящихся сейчас в реанимации, педагоги смогли опознать пятерых по фотографиям, сделанным в больнице. Сами студенты в тяжелом состоянии и не могут отвечать на вопросы, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу.ю а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. После этого парень покончил с собой.

В результате ЧП погибли 18 человек, более 50 раненых, 12 из них - в тяжелом состоянии.