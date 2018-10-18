2018-10-18T04:54:51+03:00
Происшествия

Родственники опознали тела 16 погибших при взрыве в Керчи

В морг доставили тела всех 19 жертв нападения в керченском колледже
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
В больницах опознаны все погибшие о пострадавшие в КерчиВ больницах опознаны все погибшие о пострадавшие в Керчи
Изменить размер текста:

Опознаны 16 погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

По его словам, в городской морг доставлены тела всех 19 погибших – 18 жертв и самого нападавшего, который покончил с собой. При этом вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко сообщил ТАСС, что пока нет подтверждённого списка погибших.

Как рассказал Мельгазиев, из десяти раненых при взрыве, находящихся сейчас в реанимации, педагоги смогли опознать пятерых по фотографиям, сделанным в больнице. Сами студенты в тяжелом состоянии и не могут отвечать на вопросы, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу.ю а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. После этого парень покончил с собой.

В результате ЧП погибли 18 человек, более 50 раненых, 12 из них - в тяжелом состоянии.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Король Саудовской Аравии встретился с родными убитого в Стамбуле журналиста
На дне Черного моря обнаружили самый древний сохранившийся корабль
Канадский рэпер Джон Джеймс погиб на съемках клипа
Владимир Путин принял Болтона в Кремле
Любители сидеть на диване болеют в пять раз чаще
Путин призвал предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса
Владимир Путин призвал упростить все условия ведения бизнеса
Пенс назвал убийство журналиста Хашукджи атакой на свободу прессы
Путин выступил за продление надзорных каникул для малого бизнеса
Наталья Касперская рассказала о кибервойне с США
Президент Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2"
Тимошенко призвала создать движение против повышения цен на газ
В Японии работникам начали платить за здоровый сон
Владелец судна "Норд" планирует вернуть его через международный суд