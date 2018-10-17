На место взрыва в Керчи направлены ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, медики

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-17T14:12:08+03:00

Взрыв в колледже в Керчи. Фото: kerch.fm

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Глава Национального антитеррористического комитета по Крыму Александр Булычев в интервью радио "Комсомольская правда" сообщил, что на место взрыва в Керчи направлены представители ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, медицинские служатели.

"Пока выясняются обстоятельства, работают ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, медики. Все на месте, сейчас проводятся первоочередные мероприятия", - сообщил Булычев.

Фото: очевидец

Фото: очевидец.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали не менее 10 человек, еще около 50 получили ранения.

Ранее появилось видео в места происшествия. Также kp.ru писал о том, что к зданию колледжа также вылетел медицинский вертолет.