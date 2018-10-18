В Саратовской думе одобрили идеи экс-министра по прожиточному минимуму

18 Окт. 07:28 2018-10-18T07:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Саратовской областной думы поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума в регионе в 2019 году. Этот документ предлагает повысить минимальный уровень дохода, необходимый для жизни, на 3,6%, то есть на 288 рублей - до 8278 рублей.

«На заседании обсудили проект закона "О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в целом по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ "О государственной социальной помощи"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте саратовской облдумы.

Также там отмечается, что в ходе заседания исполняющая обязанности министра занятости, труда и миграции региона Наталия Кривицкая объяснила соответствие методики расчета продуктового набора и прожиточного минимума. По ее словам, все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированных в данном периоде.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предыдущий министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова была уволена 12 октября после того, как поспорила с местным депутатом Николаем Бондаренко на тему прожиточного минимума. Как тогда заявила чиновница, пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.