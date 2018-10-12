Министр предложила народу прожить на макарошках

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-12T22:01:26+03:00

Наталья Соколова заметила, что готова попробовать прожить на 3 500 рублей в месяц. Но «готова» и «прожить» разные вещи. Фото с сайта правительства Саратовской области

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Еще Георгий Данелия, устами одного из героев фильма «Киндза-дза», грустно и точно заметил, что чиновники - они «на другой планете живут, родной». Но, будем честны – иногда спускаются на Землю нами поруководить, дать мудрый совет и улететь обратно. Разумеется, не все чиновники – инопланетяне, есть и такие, что делят с нами земную корку хлеба. На их фоне пришельцев хорошо видно.

Первый раз инопланетное происхождение саратовского министра занятости, труда и миграции Натальи Соколовой разоблачили в мае этого года. Тогда Саратовская облдума предложила не менять до 2020 года стоимость региональной потребительской корзины – 3500 рублей и министр с трибуны озвучила это предложение. В ответ, кто-то из саратовских депутатов сообщил, что «питание ослика из ленинградского зоопарка стоит 10 600 рублей в месяц, хорька – 2700». Наталья Соколова пожала плечами и заметила, что готова сама попробовать прожить на 3500 рублей в месяц. Но «готова» и «прожить» разные вещи. «Прожить» и «жить» на 50 долларов в месяц много лет – тоже большая разница. Вон, депутат Госдумы Вера Ганзя, недавно заявила, что ей и 380 тысяч рублей в месяц не хватает на ее планете. Потом долго оправдывалась перед землянами.

Злопамятные саратовские депутаты, на днях опять потребовали от министра Соколовой присоединиться к обещанному эксперименту под названием «прожить на три пятьсот» - то есть, не выходя за рамки минимальной продуктовой корзины.

- Наш с вами статус не позволяет проводить такие эксперименты, - педагогически-строго осадила министр зарвавшихся депутатов.

- Невозможно питаться на такие деньги нормально, - упрямились депутаты.

Но Соколова была непоколебима:

- Можно, сбалансированным питанием можно. Но мне нужно в моем возрасте сохранять подвижность, а вот вам (обратилась министр к особо настырному депутату, – авт.), я могу составить сбалансированное, но диетическое меню исходя из цен в магазинах со скидками. И вы поймете, что жить можно! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!.. А после 40 дней поста только здоровья прибавится!

От эксперимента госпожа Соколова опять отказалась и немного поругала Интернет, который помнит все. И стрим-трансляция этой беседы, похоже, сохранится на века. В отличии от памятного выступления Ирины Хакамады перед шахтерами то ли Коми, то ли Кузбасса. Тот давний разговор из начала 90-х остался только в устных преданиях. Шахтеры жаловались на закрытые шахты, а московская депутатша посоветовала им собирать и продавать грибы-ягоды и вообще, заняться бизнесом. После чего быстро улетела на свою планету. Мне кажется, с этой планетой, под названием «Другая», пора вводить строгий визовый режим, пока беды не вышло.

СПРАВКА КП

Судя по декларации о доходах, в 2016-м министр труда Саратовской области Н. Соколова заработала 1,8 млн. руб, а в 2017 году - 2,3 млн.

ВОПРОС ДНЯ

А вы какую диету прописали бы зажравшимся чиновникам?

Вадим СТЕПАНЦОВ, основатель рок-группы «Бахыт-Компот»:

- Сельдь томилинскую без хлеба. На селедке посидят - сразу о народе вспомнят.

Владимир СИПЯГИН, новый губернатор Владимирской области:

- Моя диета для чиновника - личная скромность. В первую очередь отношу это к себе и буду требовать от своих замов. Ну и, конечно, настоятельно рекомендую всем думать, прежде чем что-то такое говорить.

Екатерина ПИСАРЕВА, театральный критик:

- Жесткую диету бы прописала. Голодовка, молитва перед Богом за свои проступки. Причем желательно - в системе ФСИН (Службы исполнения наказаний. - Ред.). Такой терапевтический комплекс поможет и лишний вес сбросить, и трезво на мир взглянуть.

Вальдемар ГЕРДТ, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»:

- Вот это совпадение: в ФРГ зарплата депутата тоже называется «диета»! Хотя она приличная: на семью хватает, о взятках даже не думаешь. А людей нужно не на хлеб-воду сажать, а воспитывать по чести и совести сызмальства.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель сайта kp.ru:

- А диету чиновников нужно привязать к экономической ситуации в стране. Падает рубль - снижать им зарплату, урезать привилегии, оплачиваемые нашими налогами. Может, хоть так поймут немного, что надо жить, как люди, а не как небожители.

Нурия ДИАНОВА, врач-диетолог:

- Я консультирую чиновников по здоровому образу жизни - и ни у кого еще не видела нормального веса. Снижать его нужно дефицитом. Трать энергии больше, чем ешь! Спортом занимайся, в том числе ходьбой в люди.

Алевтина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)

- Не на диету их надо пересаживать, а на общественный транспорт. Сейчас приезжает мэр или депутат на работу на велосипеде - вау, фоточки во всех СМИ. Но если чиновник с народом - это не сенсацией должно быть, а обыденной жизнью.

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