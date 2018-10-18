«Неприемлемо»: Япония заявила протест России из-за новых учебных стрельб на Курилах

18 Окт. 07:51 2018-10-18T07:52:13+03:00

В Токио выступили против «укрепления присутствия российских вооруженных сил» на островах

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В четверг, 18 октября, стало известно о том, что Япония вновь заявила протест России в связи с планами проведения новой серии стрельб в районе южной части Курильских островов.

При этом генсек кабинета министров Страны восходящего солнца Есихидэ Суга заявил, что «укрепление присутствия российских вооруженных сил» на островах неприемлемо.

Кстати, как уточняет агентства Kyodo, протест был заявлен через посольство Японии в Москве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре правительство Японии уже трижды выражало России протесты в связи с учебными стрельбами на Курилах. Между тем в МИД РФ заверяют, что РФ «имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности».

Стоит отметить, что в Токио считают четыре острова южных Курил - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - своими «северными территориями».