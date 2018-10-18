2018-10-18T09:12:55+03:00
Политика

Лавров надеется, что у НАТО «хватит разума» не допустить большой войны

Между тем Москву «очень тревожит» отсутствие нормального диалога между Россией и альянсом
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос французских журналистов о том, создают ли учения НАТО в Восточной Европе угрозу начала третьей мировой войны, выразил надежду на то, что у Североатлантического альянса «хватит разума» не допустить такого развития событий. Между тем Москву, по его словам, «очень тревожит» отсутствие нормального диалога между Россией и военно-политическим блоком.

«Думаю, что у всех хватит разума, чтобы не доводить до этого дело, хотя, конечно, нас очень тревожит полное отсутствие какого-либо профессионального диалога между военными России и НАТО», - сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что за последние два года члены Совета Россия - НАТО встречались три раза. Однако какого-либо результата достичь так и не удалось, так как представители Альянса хотели обсуждать лишь Украину.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре НАТО пригласила российских наблюдателей на военные учения Trident Juncture («Единый трезубец»), которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

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