2018-10-02T15:08:42+03:00
Политика

НАТО пригласила российских наблюдателей на военные учения в Норвегии

Отработка маневров под общим названием "Trident Juncture" ("Единый трезубец") пройдет на территории королевства с 25 октября по 7 ноября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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НАТО пригласила российских наблюдателей на учения Trident Juncture в НорвегииНАТО пригласила российских наблюдателей на учения Trident Juncture в НорвегииФото: REUTERS
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Российским властям было предложено направить своих наблюдателей на военные учения стран-членов НАТО "Trident Juncture" ("Единый трезубец"), которые будут проходить в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Такое заявление сделал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Все страны получили приглашения направить своих наблюдателей, в том числе и Россия", - сказал политик во время выступления на пресс-конференции, предшествующей встрече министров обороны стран НАТО.

Столтенберг добавил, что предстоящие учения станут самыми крупномасштабными в истории военно-политического блока. Так, в маневрах будут задействованы порядка 45 тысяч человек из 31 страны, свыше 110 летательных аппаратов и 60 кораблей.

"Сценарии вымышлены, но реалистичны", - цитирует ТАСС генсека.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг высказывала опасения, согласно которым Россия или некие другие страны якобы могут попытаться помешать проведению совместных учений стран НАТО с помощью распространения фейковых новостей или осуществления кибератак.

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