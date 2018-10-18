Лавров заявил, что Москва ожидает реакцию ОБСЕ и Совета Европы на атаку Киева против русского языка

18 Окт. 09:34 2018-10-18T09:35:01+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с французскими журналистами, заявил, что Москва направила запросы в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы относительно принятого на Украине в первом чтении закона «О функционировании украинского языка как государственного». При этом дипломат отметил, что в настоящее время Россия ожидает реакцию на этот документ, единственным объектом атаки которого, по его словам, является русский язык.

«Мы уже запросили представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, структуры Совета Европы, как они к этому относятся и не хотят ли они сделать так, чтобы этот закон не пошел дальше первого чтения. Посмотрим, какой будет ответ», - сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

Также министр подчеркнул, что в конституции незалежной прямо говорится о необходимости «защищать русский язык и другие языки национальных меньшинств».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 октября Верховная рада приняла в первом чтении языковый законопроект националистов, в соответствии с которым русский язык будет иметь право на существование в незалежной только для личного общения.