Заговоришь в киевском магазине на русском языке - плати штраф

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-05T17:15:58+03:00

А кто не согласен и станет нарушителем закона – тому штраф Фото: ТАСС

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Русскоязычным, проживающим на Украине, а это больше половины населения, скоро придется учить язык жестов глухонемых, чтобы иметь возможность изъясняться с местными чиновниками или продавцами в супермаркетах. Или же овладевать украинской мовой. Поскольку в соответствии с законопроектом, принятым Верховной Радой Украины (ВРУ) вчера в первом чтении, русский язык будет иметь право на существование в Незалежной только для личного общения.

Что предполагается в случае окончательного принятия законопроекта 5670-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в чем практически никто не сомневается?

Чиновники будут общаться между собой и с гражданами исключительно на украинской мове. Знание ими языка будут проверять специалисты Центра украинского языка. В случае ошибок придется либо сдавать дополнительный экзамен, либо освобождать место.

Начиная от детского сады и по вуз включительно все не личные разговоры и обучение будут вестись на украинском.

Особо «радостно» встретят новый закон СМИ и издатели. Вся пресса и книгоиздание должны обеспечивать печатание не менее половины тиража на государственном языке. А продолжительность телерадиопрограмм на иностранных языках не может превышать 20% от суточного вещания. 80% - на украинском. Все культурно-массовые мероприятия и театральные представления должны проходить исключительно на украинском. В отдельных случаях допускается использование субтитров, но как это будут делать те же русские театры, и где будут эти самые субтитры – непонятно. От последнего общественного туалета до элитного ресторана все обслуживание и общение – только на украинском.

Начиная от детского сады и по вуз включительно все не личные разговоры и обучение будут вестись на украинскомФото: GLOBAL LOOK PRESS

А кто не согласен и станет нарушителем закона – тому штраф: обычному человеку, в среднем 400 тысяч гривен, чиновнику – в два раза больше. Сами понимаете, держава воюет, гроши потрибны. А что больше половины населения русскоязычны, так это для бюджета еще лучше.

Нет, в то, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который совсем не в ладах с мовой, и многие члены правительства Украины будут вынуждены уйти со своих мест из-за незнания госмовы, мало кто верит. И что они будут платить такие штрафы. Им, наверное, Порошенко выпишет какую-нибудь индульгенцию или справку об освобождении. Но вот обычным людям точно придется осваивать язык жестов или шрифт Брайля, это точно.

Хотя и их на мове тоже еще предстоит придумать.

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