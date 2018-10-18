2018-10-18T09:53:19+03:00
Звезды

Бэнкси показал, как на самом деле должна была самоуничтожиться его картина

Речь идет о работе художника под названием «Девочка с шаром» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Бэнкси показал, как на самом деле должна была самоуничтожиться его картинаБэнкси показал, как на самом деле должна была самоуничтожиться его картинаФото: кадр с видео
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Известный уличный художник Бэнкси показал, как на самом деле должна была самоуничтожиться его картина «Девочка с шаром» после того, как ее продали на аукционе Sotheby's. Как выяснилось, работа должна была разрезаться шредером на полоски полностью, а не частично.

Так, художник выложил на своем сайте видео род названием «Разрежь любовь - режиссерская версия», в котором «рассказывается» вся история «Девочки с шаром» - от установки шредера в раму картины до самоуничтожения картины.

Кроме того, в конце записи показано, как картина полностью разрезается на полоски, которые падают на пол. «На репетициях срабатывало каждый раз», - отмечается в ролике.

Бэнкси рассказал, как должна была разрезаться картина "Девочка с шаром".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, картина «Девочка с шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby's, на которых ее продали за $1,4 млн. Встроенный в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги изрезал на мелкие полоски большую часть работы Бэнкси.

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