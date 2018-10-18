Бэнкси показал, как на самом деле должна была самоуничтожиться его картина
Известный уличный художник Бэнкси показал, как на самом деле должна была самоуничтожиться его картина «Девочка с шаром» после того, как ее продали на аукционе Sotheby's. Как выяснилось, работа должна была разрезаться шредером на полоски полностью, а не частично.
Так, художник выложил на своем сайте видео род названием «Разрежь любовь - режиссерская версия», в котором «рассказывается» вся история «Девочки с шаром» - от установки шредера в раму картины до самоуничтожения картины.
Кроме того, в конце записи показано, как картина полностью разрезается на полоски, которые падают на пол. «На репетициях срабатывало каждый раз», - отмечается в ролике.
Бэнкси рассказал, как должна была разрезаться картина "Девочка с шаром".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, картина «Девочка с шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby's, на которых ее продали за $1,4 млн. Встроенный в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги изрезал на мелкие полоски большую часть работы Бэнкси.