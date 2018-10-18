Трагедия в Керчи: Глава Крыма сообщил о дате похорон первого погибшего при ЧП
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в среду рассказал журналистам, что 18 октября пройдут похороны первого погибшего во время трагедии в Керчи.
"Первый [из жертв нападения в колледже] будет похоронен сегодня", - сообщил Аксенов.
Глава Крыма сказал, что 18 октября также будут перечислены средства семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия в политехническом колледже в Керчи.
"Сегодня деньги будут перечислены семьям погибших и пострадавшим", - уточнил Аксенов. Отмечается, что семье каждого погибшего и каждому раненному будет выплачено по миллиону рублей.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. После этого парень покончил с собой.
В результате ЧП погибли 18 человек, более 50 раненых, 12 из них - в тяжелом состоянии.
Колледж в Керчи: сутки после массового убийства.Почти сутки прошли после массового расстрела в керченском колледже. 20 человек погибли, ещё 10 находятся в реанимации... Мы ведём прямую трансляцию с места трагедии
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