Трагедия в Керчи: Глава Крыма сообщил о дате похорон первого погибшего при ЧП

18 Окт. 10:43 2018-10-18T10:52:01+03:00

Семьям жертв массового убийства в Керчи будет выплачено по миллиону рублей

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов в среду рассказал журналистам, что 18 октября пройдут похороны первого погибшего во время трагедии в Керчи.

"Первый [из жертв нападения в колледже] будет похоронен сегодня", - сообщил Аксенов.

Глава Крыма сказал, что 18 октября также будут перечислены средства семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия в политехническом колледже в Керчи.

"Сегодня деньги будут перечислены семьям погибших и пострадавшим", - уточнил Аксенов. Отмечается, что семье каждого погибшего и каждому раненному будет выплачено по миллиону рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. После этого парень покончил с собой.

В результате ЧП погибли 18 человек, более 50 раненых, 12 из них - в тяжелом состоянии.