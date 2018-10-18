Супруга Виктора Бута пожаловалась, что не может получить американскую визу

18 Окт. 11:02 2018-10-18T11:02:27+03:00

После собеседования в посольстве прошло больше месяца, а никакой реакции не последовало

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Супруга Виктора Бута пытается получить американскую визу, чтобы отправиться в США на встречу с мужем. Он отбывает 25-летний срок в тюрьме в штате Иллинойс. Вот уже несколько месяцев прошло с момента подачи документов, а после собеседования в посольстве прошел месяц, но реакции никакой нет.

Жена и дочь российского предпринимателя допускают мысль, что дипломатические работники специально затягивают процесс получения документов.

Сразу после собеседования, которое прошло 10 сентября, в посольстве сказали, что решение о выдачи визы не может быть принято сразу, нужно перепроверить некоторые моменты, связанные с посещением заключенного.

Тем не менее, в течение 30 дней с семьей пообещали связаться и сообщить в какой стадии решения находится их заявка.

- Предупредили, что могут потребоваться дополнительные документы, но никто так и не позвонил, - рассказывает Алла Бут.

Женщина признается, что очень волнуется. С мужем она не виделась с 2012 года.

- Трудно представить, насколько сложно общаться с родным человеком только по телефону, зная, в каких условиях он находится. Если ответа не последует в ближайшее время, то я обращусь в американское посольство по этому вопросу, - рассказывает женщина газете «Известия».

Из-за того, что процедура затягивается поездку вряд ли удастся организовать до нового года.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году американскими спецслужбами. Его обвинили в поставке вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В 2012 году суд признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы. Россиянин свою вину так и не признал.