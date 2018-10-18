2018-10-18T12:02:26+03:00
В мире

Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Законопроект украинского президента поддержали 237 парламентариев
Сакина НУРИЕВА
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Андреевская церковь в Киеве.Андреевская церковь в Киеве.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Верховная Рада одобрила инициативу президента Украины Петра Порошенко о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату.

Законопроект № 9208 поддержали 237 депутатов при 226 минимально необходимых.

"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - сообщается в тексте документа.

Отмечается, что Константинопольский патриархат будет использовать Андреевскую церковь с соблюдением законодательства Украины об охране культурного наследия.

В пояснительной записке также добавлено, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату "будет содействовать ускорению получения томоса - признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины".

Ранее kp.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко намерен передать Андреевскую церковь в пользование Константинополя. Таким образом украинский президент намеревался продемонстрировать поддержку решению Вселенского патриархата о предоставлении Украине автокефалии.

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