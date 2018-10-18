2018-10-18T14:51:27+03:00
В мире

РФ и Турция сообщили ООН о продлении срока действия соглашения по Идлибу

Эгеланн отметил, что теперь появится больше времени для дипломатии
Сакина НУРИЕВА
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РФ и Турция сообщили ООН о продлении срока действия соглашения по ИдлибуРФ и Турция сообщили ООН о продлении срока действия соглашения по ИдлибуФото: REUTERS
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Россия и Турция сообщил ООН, что будет предоставлено больше времени для осуществления соглашения по сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн в ходе брифинга в Женеве.

"Россия и Турция сообщили, что больше времени нужно для выполнения соглашения по Идлибу", - сообщил Эгеланн после заседания Целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии.

Представитель ООН положительно отреагировал на ситуацию, сославшись на то, что теперь появится больше времени для дипломатии.

Ранее kp.ru писал, что Россия и Турция установили пределы демилитаризованной зоны в Идлибе вдоль линии контакта вооружённой оппозиции с правительственными войсками. Меморандум был подписан между главами двух стран Владимиром Путинм и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью вывода радикальных боевиков с территории.

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