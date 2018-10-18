2018-10-18T15:35:45+03:00
В мире

В Раде предложили отдать Константинополю здание администрации Порошенко

Андреевскую церковь не могут передать Вселенскому патриархату до рассмотрения встречного предложения
Сакина НУРИЕВА
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Андреевская церковь в Киеве.Андреевская церковь в Киеве.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Представители фракции "Оппозиционный блок" предложили на рассмотрение украинского парламента постановление о передаче Вселенскому патриархату здание администрации президента Украины вместо Андреевской церкви.

В четверг Верховная Рада приняла решение о передаче в безвозмездное пользование Андреевской церкви в Киеве Константинополю. В связи с этим представители фракции "Оппозиционный блок" подали на рассмотрение в Раду документ об отмене решения.

Это говорит о том, что спикер Рады и президент Украины Петр Порошенко не могут подписать документ о передаче Андреевской церкви до рассмотрения встречного предложения парламентом.

"Параллельно подготовили проект постановления Верховной Рады о передаче во временное пользование Константинопольского патриарха здание администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года", — написал на своей странице в Facebook член фракции Михаил Добкин.

Ранее kp.ru писал, что Верховная Рада Украины одобрила передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

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