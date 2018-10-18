Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста Хашукджи погиб в ДТП

18 Окт. 15:35 2018-10-18T15:36:19+03:00

В причастности к происшествию подозревают группу граждан Саудовской Аравии, среди которых был лейтенант ВВС королевства

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Один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи погиб в ДТП, которое произошло в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как написала турецкая газета Yeni afak, в автокатастрофу попал лейтенант ВВС королевства Мешаль Саад Эль Бостани. Он прибыл Турцию 2 октября с другими четырнадцатью соотечественниками. Эту группу подозревают в причастности к происшествию с Хашукджи.

Напомним, 2 октября пропал журналист газеты Washington Post Джамаль Хашукджи после того, как вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Девушка журналиста рассказала, что ее не пустили в дипведомство. Она прождала его пять часов, после чего ей сказали, что ждать Хашукджи не нужно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ внимательно следит за историей вокруг саудовского журналиста и приветствует совместное расследование Турции и Саудовской Аравии.