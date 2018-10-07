Полиция Турции полагает, что саудовский журналист был убит Стамбуле

СЕГОДНЯ 04:18 2018-10-07T04:18:44+03:00

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Пропавший четыре дня назад саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи вероятно был убит в Стамбуле, в генконсульстве Саудовской Аравии. Такую версию исчезновения репортера рассматривает полиция Турции.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, по предварительной оценке, убийство скорее всего было предумышленным, и впоследствии тело вывезли из генконсульства. При этом, неизвестно, как в полиции поняли, что преступление вообще имело место.

Источник в органах безопасности Турции сообщил Reuters, что группа из 15 граждан Саудовской Аравии, включая некоторых официальных лиц, прибыла в Стамбул на двух самолетах и вошла в консульство в тот же день, когда там находился Хашкаджи, а затем покинул страну. Турецкая сторона пытается сейчас их идентифицировать.

В генконсульстве Саудовской Аравии все обвинения назвали безосновательными. Там сообщили, что в Стамбул в субботу прибыли саудовские следователи, которые также будут расследовать исчезновение журналиста.

Как рассказывал сайт kp.ru, 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство для оформления документов на бракосочетание. Его невесту не пустили внутрь здания, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. На связь с ней мужчина так и не вышел.