В Росгвардии прокомментировали обращение Навального к Золотову

18 Окт. 21:38 2018-10-18T21:38:41+03:00

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение блогера Алексея Навального к главе ведомства Виктору Золотову.

"Я лично не смотрел и смотреть не собираюсь. Это касается и руководства Росгвардии, которое занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи", - сказал Грибакин.

Сообщение Навального он назвал "пиаром на костях".

"В то время, как вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи, в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь, он занимается самопиаром. Это напоминает пиар на костях", - отметил представитель Росгвардии, передает ТАСС.

Напомним, ранее в четверг, 18 октября, в интернете был опубликован ответ Навального на обращение Золотова, в котором тот вызывал блогера на дуэль. Навальный сказал, что принял его вызов и предложил провести дуэль в виде теледебатов в эфире Первого канала.