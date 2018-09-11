Глава Росгвардии - Навальному: Я сделаю из вас сочную отбивную

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-11T14:30:57+03:00

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Поскольку Алексей Навальный сейчас отбывает административный арест, глава Росгвардии не имел возможности бросить ему перчатку в лицо. И воспользовался площадкой, на которой оппозиционер и «наехал» на руководство ведомства. Генерал-армии Золотов записал видеообращение, которое было выложено на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Алексей Навальный, напомним, опубликовал расследование, в котором поставил под сомнение прозрачность закупки продовольствия для нужд Росгвардии. Дескать, цены завышены, а бенефициарами махинаций с ценообразованием являются едва ли не премьер со своим окружением.

Виктор Золотов ответил на претензии Навального. Приводим текст его обращения без купюр:

«Сок за 40 рублей - это суррогат»

Добрый день, господин Навальный. К сожалению не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог, потому что находился в командировке. Но делаю это сразу по возвращении. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разговаривать, если бы вы были человеком с улицы. Но вы же человек с президентскими амбициями. Вы так раздуваете капюшон собственной значимости. Вам правда часто в него плюют, но для вас это - божья роса, правда?

Итак, вы озаботились питанием личного состава. Вы знаете, тот нигилизм, который вы проявили при этом, говорит о том, что вам не нужно браться за эти темы. Потому что они звучать несколько скудоумно с вашей стороны. Вопросы поставок, заключения контрактов, ценовая составляющая, пролонгация с добросовестными поставщиками продуктов питания - это не ваша тема. Беритесь за другое.

Хочу вам сказать, что те органы, о которых вы говорили «скромно опускающие глаза в сторону, отводящие глаза в сторону» - это органы контрразведки, военная прокуратура, Счетная палата, служба собственной безопасности и другие органы - они как раз работают с нами над выявлением коррупционных недостатков. А они у нас действительно есть, они существуют. И поэтому мы боремся с ними, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела. И та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор. Потому что за 40 рублей соков быть не может. Там может быть вода или суррогат. Ну это, так сказать, начальный этап.

«Американское изделие из пробирки»

Далее, вы озаботились моей декларацией. Уже несколько лет вы машете ей, как тряпкой, но там ничего нового абсолютно нет. И она действительно была заполнена мной задолго до того, как я пришел на службу в Росгвардию. Это чтоб вам было понятно, там и так это видно. Так что не лукавьте, пожалуйста. Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда, потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба?

А вот кто вы вообще, Навальный, я хочу понять вашу составляющую. Откуда вы беретесь и для чего. Понятно, что вы изделие из американской пробирки, вы все клоны и конечно же марионетки. Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны. Как, например, сейчас сделали навальные на Украине. А теперь один из навальных по фамилии Порошенко делает себе запасную базу в Марбелье. У него все там - и бизнес, и имущество, и недвижимость. Вот вы все такие. Посмотреть на вас, так вы мотаетесь все по Прибалтике, там где-то встречаетесь - тайный союз меча и орала, - обсуждаете между собой деление нашего государства на части. И думаете, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ - это просто быдло. Вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь. И что он достоин той участи, которая сейчас существует.

«Гнилые и трухлявые»

Вы знаете, вы гнилые внутри, вы трухлявые. В вас нет ни духовности, ни нравственности - абсолютно ничего. Вы просто перекати поле. У вас нет ни страны, ни отечества. Иных из вас уж нет, как говорится, а те - далече. Я имею ввиду Березовского, который в конце своего существования обращался к президенту с просьбой вернуться на Родину, готов был сдать вас всех абсолютно скопом.

А Ходорковский, который писал слезные покаянные письма в адрес президента для того, чтоб его выпустили из тюрьмы. Выпустили. Мотанул т начал опять проводить свою политику дестабилизации. И хочу сказать, последние дни, которые известны всему миру, - это то, что три журналиста, которые погибли, благодаря его деятельности, так сказать. Так он что сделал? Забил на всех, послал всех далеко и надолго и сейчас просто отдыхает. Вот ваша внутренняя позиция. Вот в все такие, я хочу сказать.

Еще «Артподготовка», Мальцев - помните такого? Еще совсем недавно он голосил на всех углах о том, что он посадит руководство страны на кол. Как только к нему постучал в дверь, его пробил понос и заикаться начал. А через два дня уже был за границей. А теперь и не слышно. Вот вы все такие, еще раз повторяю, гнилые, ржавые и трухлявые.

Алексей Навальный сейчас отбывает административный арестФото: Александр ГЛУЗ

«Вызываю вас на поединок»

Но, хочу сказать, это от чего происходит? От того, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку. А именно: вы всех постоянно поливаете, всех оскорбляете, и вам никто в ответ ничего не говорит. Вы знаете, вы наверно чувствуете себя гончей, идущей по следу или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи. Но в действительности вы просто оппозиционная моська, которая возомнила себя слоном. Не знаю, правда, почему. Вы брызжите слюной, лаете, тявкаете на всех. Пытаетесь уцепить кого-то за штанину. От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше - за следующей штаниной. А все отчего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой прочувствовали.

Но сейчас вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что своим выступлением вы в отношении меня допустили оскорбительные и клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу, вызывали на дуэль... Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею ввиду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок - на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную.

Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнется «съезжать» с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет такое, знаете, студенистое, желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать.

Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что, прежде, чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею. Так что не будите лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией и до встречи. Всего доброго.

ОТ РЕДАКЦИИ

Виктор Золотов - не пионер современной формы общения с оппозицией. Первым видеоролик для Навального записал Алишер Усманов, ответив на обвинения в коррупции после очередного фильма оппозиционера. Свое обращение он закончил словами, ставшими популярным интернет-мемом: «Тьфу на тебя». Олигарх, кстати, от слов перешел к делу, обратившись в суд, который встал на сторону Усманова и обязал Навального удалить фильм.

Глава Росгвардии пока судом не угрожал. Кого-то может покоробить лексика Золотова и само предложение померяться силами. Ну а чего вы ожидали от человека военного? Дипломатических расшаркиваний, теледебатов на Ютьюб-канале, шахматного марафона до пяти побед? В конце концов Навальный в своем фильме тоже особо не фамильярничал.