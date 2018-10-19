Путин прибыл с визитом в Узбекистан

19 Окт. 06:15 2018-10-19T06:15:49+03:00

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В Ташкент с государственным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства проведет переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, по итогам встречи лидеров двух стран будет подписан ряд двусторонних документов. Кроме того, Путин и Мирзиёев поучаствуют в российско-узбекистанском Форуме межрегионального сотрудничества, и в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту, передает ТАСС.

До этого Путин приезжал в Узбекистан с визитом в июне 2016 года, а затем в сентябре того же года, чтобы почтить память скончавшегося первого президента этой страны Ислама Каримова.

Мирзиёев посещал Россию с государственным визитом в апреле 2017 года. Всего президенты России и Узбекистана провели шесть встреч.