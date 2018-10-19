2018-10-19T06:15:49+03:00
Политика

Путин прибыл с визитом в Узбекистан

Президент РФ проведет переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиёевым
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир ПутинПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Ташкент с государственным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства проведет переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, по итогам встречи лидеров двух стран будет подписан ряд двусторонних документов. Кроме того, Путин и Мирзиёев поучаствуют в российско-узбекистанском Форуме межрегионального сотрудничества, и в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту, передает ТАСС.

До этого Путин приезжал в Узбекистан с визитом в июне 2016 года, а затем в сентябре того же года, чтобы почтить память скончавшегося первого президента этой страны Ислама Каримова.

Мирзиёев посещал Россию с государственным визитом в апреле 2017 года. Всего президенты России и Узбекистана провели шесть встреч.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саду генконсульства Саудовской Аравии
В Москве на улице Миклухо-Маклая произошло ДТП с участием машины скорой помощи
В МВД России появилось управление международного сотрудничества
В Белый дом пытались отправить подозрительную посылку
Трамп заподозрил саудовского принца в убийстве журналиста Хашукджи
Королева Великобритании Елизавета II впервые поделилась мнением о Brexit
Лавров отметил эффективный характер взаимодействия стран-гарантов в Сирии
Минпросвещения обещает создать 1,8 млн мест в детских кружках
В дом Хиллари и Билла Клинтон прислали бомбу
Состав конституционного комитета Сирии будет согласован Россией, Ираном и Турцией
В московском зоопарке нашли кости
Болтон заверил, что США пока не собираются вводить новые санкции против России
В Госдуме опасаются, что последствия американских киберучений свалят на Россию
Столица Нидерландов может остаться без одной из своих визитных карточек