ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»
В пятницу, 19 октября, ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит», который по величине активов занимал 417-е место в банковской системе страны.
Поводом для такой меры стали многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как отмечается на сайте регулятора, направлявшиеся кредитной организацией в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не отличались полнотой и достоверностью.
Кроме того, по данным ЦБ РФ, в III квартале текущего года финансовым учреждением «в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств».
«Банк России неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ "Риал-кредит" (ООО) меры надзорного воздействия», - уточняется в сообщении регулятора.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале текущего года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как выяснилось, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.