2018-10-19T09:07:20+03:00
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»

По данным регулятора, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РФЦентробанк РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 19 октября, ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит», который по величине активов занимал 417-е место в банковской системе страны.

Поводом для такой меры стали многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как отмечается на сайте регулятора, направлявшиеся кредитной организацией в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не отличались полнотой и достоверностью.

Кроме того, по данным ЦБ РФ, в III квартале текущего года финансовым учреждением «в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств».

«Банк России неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ "Риал-кредит" (ООО) меры надзорного воздействия», - уточняется в сообщении регулятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале текущего года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как выяснилось, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.

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