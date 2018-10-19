2018-10-19T09:53:27+03:00
В мире

Британия танком «Черная ночь» ответит российской «Армате»

Между тем западные эксперты признают, что в настоящее время Т-14 является самой современной боевой машиной в мире
Дарья ИВАШКИНА
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Российский танк Т-14 «Армата»Российский танк Т-14 «Армата»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 19 октября, стало известно, что Великобритания представила прототип нового танка «Черная ночь», который, по задумке, должен стать конкурентом российскому Т-14 «Армата».

Между тем западные эксперты признают, что в настоящее время «Армата» является самым современным боевым танком в мире, и Западу потребуется немало времени для создания достойного соперника Т-14.

Как пишет журнал Focus, Британия решила разработать «Черную ночь» на основе Challenger 2 - боевой машины, созданной еще в 1994 году. При этом планируется улучшить характеристики танка, необходимые для ведения ночного боя, и установить комплекс защиты, способный распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. А вот новое вооружение для своей новой боевой машины Великобритания разрабатывать не собирается, хотя имеющееся у Challenger 2 вооружение считается устаревшим.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее члены экипажа одного из американских танков M1 «Абрамс» оценили российский Т-14 «Армата» - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. В частности, они признали, что наша новейшая боевая машина «в целом эффективна».

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