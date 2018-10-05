2018-10-05T18:38:54+03:00
В мире

Американские танкисты оценили российский танк Т-14 «Армата»

По мнению членов экипажа «Абрамса», наша боевая машина в целом эффективна, но обладает рядом недостатков
Дарья ИВАШКИНА
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Танк Т-14 «Армата» на Параде Победы 9 мая 2018 годаТанк Т-14 «Армата» на Параде Победы 9 мая 2018 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Члены экипажа одного из американских танков M1 «Абрамс» оценили российский Т-14 «Армата» - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. В частности, они признали, что наша новейшая боевая машина «в целом эффективна». При этом они отметили защищенность экипажа: благодаря наличию изолированной бронированной капсулы танкистам не страшен даже взрыв боеприпасов.

В то же время американцы указали на ряд недостатков Т-14 «Армата». Так, они раскритиковали автоматическую систему заряжания танка, назвав ее «непрактичной». Как считают собеседники Business Insider, зарядка вручную является более эффективной.

Также американские танкисты предположили, что полностью автоматизированная башня «Арматы» может подвести экипаж в случае осечки.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее западные журналисты уже изучали защиту нового российского танка и даже пытались представить, как Т-14 будет себя вести на поле боя.

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