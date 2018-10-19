2018-10-19T10:34:25+03:00
Экономика

Минфин повысил прогноз профицита бюджета в 4,4 раза в 2018 году

Прогнозируемые общие объемы доходов и расходов также увеличились
Дарья ИВАШКИНА
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Минфин повысил прогноз профицита бюджета в 4,4 раза в 2018 годуМинфин повысил прогноз профицита бюджета в 4,4 раза в 2018 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 19 октября, стало известно, что Минфин РФ в 4,4 раза повысил прогноз профицита бюджета по итогам 2018 года.

Как следует из проекта поправок в закон о федеральном бюджете на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов, профицит составит не 481,74 миллиарда рублей, как ожидалось ранее, а почти 2,139 триллиона.

Прогнозируемые общие объемы доходов и расходов также увеличились - с 17,07 до 18,942 триллиона рублей и с 16,59 до 16,803 триллиона соответственно.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Минфин представил прогноз курса рубля до 2035 года. По оценке ведомства, номинально национальная валюта постепенно подешевеет до 73,9 рублей за доллар, однако реальный эффективный курс рубля останется относительно стабильным.

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