2018-09-29T17:21:24+03:00
Экономика

Минфин представил прогноз курса рубля до 2035 года

По оценке ведомства, номинально национальная валюта постепенно подешевеет до 73,9 рублей за доллар, однако реальный эффективный курс рубля останется относительно стабильным
Денис СУХОВ
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Минфин представил прогноз курса рубля до 2035 годаМинфин представил прогноз курса рубля до 2035 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство финансов РФ подготовило прогноз курса рубля до 2035 рубля, согласно которому национальная валюта к этому времени ослабеет почти до 74 рублей за доллар.

Об этом говорится в «Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года», опубликованном на портале бюджетной системы.

Согласно прогнозу ведомства, в 2021-2025 годах курс рубля к доллару составит 66,4 рубля, в 2026-2030 годах достигнет 71,1 рубля, а в 2031-2035 годах за один доллар будут давать 73,9 рублей.

При этом отмечается, что речь ижет о номинальных показателях, в то время как реальный эффективный курс рубля (учитывающий изменения курсов валют государств-торговых партнеров РФ) останется на относительно стабильном уровне. В основном грядущее номинальное ослабление рубля Минфин связывает с разницей в темпах инфляции в России и США.

Стабильность государственных финансов в среднесрочной перспективе обеспечат таргетирование инфляции на уровне 4%, а также действие бюджетного правила, в соответствии с которым сверхдоходы от продажи нефти идут на пополнение валютных резервов.

Кроме того, Минфин утверждает, что в средне- и долгосрочной перспективе цены на нефть с высокой вероятностью стабилизируются в диапазоне 40-45 долларов за баррель. Нефть марки Urals будет стоить в период 2021-2025 годов 55,2 долларов за баррель, в 2026-2030 годах упадет в цене до 52,2 долларов за баррель, а в период 2031-2035 годов снова перейдет к росту до 54,9 долларов за баррель.

Среди факторов, играющих против сохранения высоких цен на нефть, указаны низкий порог рентабельности основных источников «черного золота» (в диапазоне 10-30 долларов за баррель), а также совершенствование менее эффективных месторождений — сланцевых, глубоководных шельфовых и битумных песков Канады.

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