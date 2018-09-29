Минфин представил прогноз курса рубля до 2035 года

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-29T17:21:24+03:00

По оценке ведомства, номинально национальная валюта постепенно подешевеет до 73,9 рублей за доллар, однако реальный эффективный курс рубля останется относительно стабильным

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Министерство финансов РФ подготовило прогноз курса рубля до 2035 рубля, согласно которому национальная валюта к этому времени ослабеет почти до 74 рублей за доллар.

Об этом говорится в «Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года», опубликованном на портале бюджетной системы.

Согласно прогнозу ведомства, в 2021-2025 годах курс рубля к доллару составит 66,4 рубля, в 2026-2030 годах достигнет 71,1 рубля, а в 2031-2035 годах за один доллар будут давать 73,9 рублей.

При этом отмечается, что речь ижет о номинальных показателях, в то время как реальный эффективный курс рубля (учитывающий изменения курсов валют государств-торговых партнеров РФ) останется на относительно стабильном уровне. В основном грядущее номинальное ослабление рубля Минфин связывает с разницей в темпах инфляции в России и США.

Стабильность государственных финансов в среднесрочной перспективе обеспечат таргетирование инфляции на уровне 4%, а также действие бюджетного правила, в соответствии с которым сверхдоходы от продажи нефти идут на пополнение валютных резервов.

Кроме того, Минфин утверждает, что в средне- и долгосрочной перспективе цены на нефть с высокой вероятностью стабилизируются в диапазоне 40-45 долларов за баррель. Нефть марки Urals будет стоить в период 2021-2025 годов 55,2 долларов за баррель, в 2026-2030 годах упадет в цене до 52,2 долларов за баррель, а в период 2031-2035 годов снова перейдет к росту до 54,9 долларов за баррель.

Среди факторов, играющих против сохранения высоких цен на нефть, указаны низкий порог рентабельности основных источников «черного золота» (в диапазоне 10-30 долларов за баррель), а также совершенствование менее эффективных месторождений — сланцевых, глубоководных шельфовых и битумных песков Канады.