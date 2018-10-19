«Нужно выбросить московский мусор из своих голов»: украинский политик высказался о концерте имени Виктора Цоя в Киеве

19 Окт. 11:35 2018-10-19T11:36:31+03:00

Игорь Швайка также призвал «перестать быть в плену московской художественной самодеятельности»

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Украинский политик Игорь Швайка высказался против проведения концерта-трибьюта в честь Виктора Цоя с участием оркестра вооруженных сил Украины (ВСУ). Член фракции всеукраинского объединения «Свобода» посоветовал гражданам незалежной «выбросить весь московский мусор из своих голов» и «перестать быть в плену московской художественной самодеятельности».

«Вы совершенно с ума посходили? Сколько можно быть в добровольном плену московской художественной самодеятельности», - написал политик на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что лидер группы «Кино» Виктор Цой был из Ленинграда.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал Владимира Высоцкого, музыканта Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», добавив при этом, что данные личности «опасны для Украины».