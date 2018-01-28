Почему Булгаков, Высоцкий и Цой стали опасны для современной Украины

28 Янв. 2018 2018-01-28T19:05:23+03:00

Изменить размер текста: A A

- Директор института национальный памяти Украины Владимир Вятрович заявил об опасности для Украины Высоцкого, Цоя и Булгакова, а потом попытался объяснить, что он имел в виду...

- У вас заявления Вятровича вызывают удивление, потому что вы разумные люди. Которые понимают принципы справедливости, правды. Осознают то, чему нас учат в храмах, чему учат наши родители. Высоцкий пел, писал о справедливости и чести. Для нынешней системы, в которую встроен этот директор «института беспамятства» с их абсолютной лживостью песни о чести и правде опасны.

- Но чем песни культурных символов прошлого века могут быть опасны для Киева?

- Чтобы расшировать причину заявлений Вятровича и попытаться понять подоплеку действий украинских властей, надо понимать, что им просто-напросто безумно страшно. Что бы они ни говорили и как бы щеки ни надували, эти люди в нынешней украинской власти прекрасно знают, в чем они виновны. И к каким преступлениям против человечности имеют прямое отношение. Так называемый институт беспамятства — это машина, задача которой оправдывать преступления киевских деятелей. Конечно же, они боятся и Высоцкого, и Булгакова, и Талькова. Булгакова — потому что возникает слишком много аналогий с сегодняшним дней. Высоцкого — потому что он слишком много говорит о правде, совести и чести. Человек, почитав Булгакова и наслушавшись Высоцкого, скажет: «Стоп! Так это все, что я слышу изо дня в день, — все ложь?»

Владимир Высоцкий Притча о Правде и Лжи (В подражание Булату Окуджаве). Музыка, слова - В. Высоцкий.

Этого они боятся и пытаются рефлексировать. Люди на Украине неглупые, но их захватили в заложники и пытаются зомбировать.

- На Украине Высоцкого, Цоя, Талькова слушают до сих пор?

- Конечно. Постоянно. Недавний юбилей Владимира Семеновича не заметили, но простые люди его слушают. У товарищей с Майдана, когда они слушают Высоцкого, начинаются фантомные боли. 19 февраля 2014-го года «Беркут» с молодыми ребятами вэвэшниками согнали на Майдан всех этих так называемых революционеров, а на самом деле преступников, которые до этого сжигали, уничтожали, провоцировали. Я помню эту ночь. Когда эти товарищи с Майдана жгли костры, танцевали свои ритуальные танцы и обращались к своему дьявольскому божеству, чтобы оно их спасло. Они были окружены кольцом «Беркута». И в это время над Майданом звучал Высоцкий. «Баллада о правде». Я знаю, ребята привезли колонки, и в ту ночь звучал Владимир Семенович. И те с Майдана прекрасно помнят тот страх, который их обуял. Они же не знали, что Янукович отдаст приказ «Беркуту» не трогать майдановцев и отступить. Они-то думали что их сейчас захлопнут - и они будут сидеть в тюрьме, где они и должны были бы быть... Ненависть к Высоцкому у них связана в том числе и с той ночью 19 февраля.

- Чем им не угодил Виктор Цой, который пел «Мы ждем перемен» накануне развала Союза и образования независимой Украины?

- Цой относится к эпохе, которая объединяет людей, родившихся в СССР. Когда мы слушали Цоя, мы не делились в его восприятии на украинцев, русских, белорусов. Это были песни о нас и про нас. В Киеве боятся, что люди вспомнят, как мы вместе росли во дворах и как вместе дрались. И как вместе служили в армии, вместе под одни и те же песни горевали или радовались.

Виктор Цой. Мы ждем перемен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Высоцкий: Если Москва «использует Высоцкого» – тут используют и Пушкина с Шекспиром... Директор института национальный памяти Украины Владимир Вятрович сделал очередное громкое заявление. Он предупредил об опасности для Украины Высоцкого, Цоя и Булгакова. Сын Владимира Семеновича специально для "КП" прокомментировал всю эту ситуацию. (подробности)