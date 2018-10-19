В Азовском море нашли обломки рухнувшего самолета Л-39

19 Окт. 12:41 2018-10-19T12:41:41+03:00

В то же время источник сообщил о возможной гибели пилотов воздушного судна

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В пятницу, 19 сентября, появилась информация о возможной гибели пилотов самолета Л-39 «Альбатрос», который в минувший четверг потерпел крушение в Азовском море.

Как отметил журналистам источник в комиссии Минобороны России, работающей на месте ЧП, с момента крушения воздушного судна прошло много времени и летчики не могли так долго находиться на плаву. Между тем он подчеркнул, что официально гибель пилотов пока не подтверждена.

«Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает», - сказал собеседник ТАСС.

Также источник сообщил о том, что место падения самолета точно установлено. Там специалисты уже нашли обломки машины и парашют, на котором катапультировался один из пилотов. «Парашют оказался пустым, летчика в нем не было», - заметили в комиссии Минобороны России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 18 октября, в Краснодарском крае в районе станице Должанской потерпел крушение учебный самолет Л-39. Как отмечалось, воздушное судно упало в воду.