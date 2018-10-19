2018-10-19T15:35:54+03:00
В мире

Алжирским женщинам запретили носить никаб на работе

Запрет на ношение мусульманского атрибута разделил местное общество на два лагеря
Сакина НУРИЕВА
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Алжирским женщинам запретили носить никаб на работеАлжирским женщинам запретили носить никаб на работеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Алжире власти запретили женщинам носить на работе любую одежду, которая препятствует идентификации личности. В том числе традиционное покрывало никаб, которое полностью прикрывает лицо.

Запрет ввело Государственное управление гражданской службы, сообщает сайт арабского телеканала Sky News Arabia.

Отмечается, что решение окончательное. Указ призывает служащих соблюдать запрет, "принятый в общих интересах и отвечающий требованиям безопасности".

По данным СМИ, запрет на ношение никаба разделил алжирское общество на два лагеря. Часть населения страны активно поддержала решение властей, другая его раскритиковала. Женщины-учителя государственных школ больше всех выступили протих указа. Они настояли на праве носить мусульманский никаб в классах.

Ранее kp.ru писал о запрете паранжы и никаба в Нидерландах.

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