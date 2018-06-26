2018-06-26T16:54:33+03:00
В мире

Нидерланды запретили носить в стране паранжу и никабы

Кроме того, в общественных местах нельзя будет ходить в мотоциклетных шлемах и носить любую одежду и головные уборы, скрывающие лицо
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Нидерландах запретили носить паранжуВ Нидерландах запретили носить паранжуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нидерланды введут национальный запрет на ношение в общественных местах головных уборов и одежды, которая полностью скрывает лицо и тело. 26 июня верхняя палата нидерландского парламента единодушно одобрила за введение данного ограничения для граждан страны и посещающих ее туристов.

Таким образом, ограничения будут коснутся бурки (женское одеяние, похожее на паранджу, полностью закрывающее тело и лицо) и никабов (женский головной убор с узкой прорезью для глаз, закрывающий лицо), а также на балаклав (маски, закрывающие лица). Кроме того, в общественных местах нельзя будет ходить в мотоциклетных шлемах.

В законопроекте четко прописано, что все вышеприведенные предметы одежды нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также правительственных зданиях. За нарушение принятой нормы будет грозить штраф до $450, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что принятый документ не нов. В 2016 году за этот проект закона проголосовала нижняя палата парламента страны Но для его вступления в силу было необходимо одобрение верхней палаты. Однако этот план долгое время не удалось согласовать из-за распада правительственной коалиции.

С 1 октября 2017 года разгуливать в Австрии в парандже, бурке или никабе также запрещено законом.

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