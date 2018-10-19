«Переводят в постоянные камеры»: член ОНК рассказал, как Кокорины и Мамаев сидят в СИЗО

19 Окт. 21:35 2018-10-20T01:40:12+03:00

Ранее в пятницу суд оставил под арестом Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева

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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин с младшим братом Кириллом адаптируются к условиям СИЗО. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий. В изоляторе герои скандала уже провели без малого две недели.

«До сих пор все трое находятся на карантине, и сегодня их будут переводить в постоянные камеры. Кирилл Кокорин вроде отошёл от шока, как и Павел Мамаев», — рассказал Пятницкий RT.

Он добавил, что тяжелее всего приходится нападающему "Зенита". По его словам, Кокорин "выглядит очень удручённо, это сложно не заметить".

Напомним, 8 октября братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате пострадали руководитель одного из департаментов Минпромторга Денис Пак, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

11 октября суд арестовал их до 8 декабря. Ранее в пятницу, 19 октября, суд решил оставить Кокориных и Мамаева в СИЗО.