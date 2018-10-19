В деле Мамаева и Кокорина могут появиться еще две статьи

19 Окт. 23:43 2018-10-20T06:41:37+03:00

Суд оставил братьев Кокориных и Мамаева под стражей на два месяца Фото: REUTERS

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В уголовном деле в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина в скором времени могут появиться еще две статьи. Об этом сообщил председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Им могут предъявить дополнительно обвинения в причинении легкой или средней тяжести вреда здоровью, а также в умышленном уничтожении или повреждении имущества по эпизоду с избиением водителя телеведущей Первого канала. Председатель экспертного совета отметил, что факты будут оцениваться в правовом поле и затем следователи примут решение о возбуждении дела по новым статьям.

«Здесь еще очень многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто, будут ли они настаивать на этом или, наоборот, займут примирительную или нейтральную позицию», — цитирует слова Цветкова портал Sport24.

Как ранее писал сайт «КП», Мамаев и Кокорин устроили две драки в Москве 8 октября. Они избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.

На них было заведено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд 16 октября оставил Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева в СИЗО до 8 декабря.