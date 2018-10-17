Адвокат Пака: чиновник не отказывался от обвинений в адрес Мамаева и Кокорина

17 Окт. 15:05 2018-10-17T15:06:12+03:00

Потерпевший не намерен забывать моральный и физический ущерба, который был ему причинен

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Адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака Роман Удунян сообщил, что чиновник не отказывался от обвинений в адрес футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Защитник подчеркнул, что у Пака остались претензии, с которыми он изначально выступил в суде. По словам Удуняна, глава департамента Минпромторга не готов идти на примирение, у каждой из сторон остались свои претензии.

«Пак не отказывается от обвинений, не отказывается от того морального и физического ущерба, который был ему причинен», - цитирует адвоката Газета.ру.

Также правозащитник подчеркнул, что чиновник в равной степени обвиняет всех участников нападения.

«Это преступление квалифицируется как групповое, поэтому ко всем участникам группы у Дениса одинаковые претензии. Остальных деталей очной ставки я рассказать не могу, но все претензии Пака остаются», — констатировал Роман Удунян.

Ранее kp.ru писал, что Кокорин оскорблял Дениса Пака по национальному признаку.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев накануне были задержаны как участники двух потасовок, в которых были избиты чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук (читайте далее)