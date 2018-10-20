Трамп высказался об обвинениях Минюста США в адрес россиянки

20 Окт. 01:23 2018-10-20T01:23:30+03:00

Президент подчеркнул, что женщина не имеет никакого отношения к его избирательной кампании

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Россиянка Елена Хусяйнова, обвиняемая в США в попытке повлиять на выборы, а также любые другие хакеры не имеют никакого отношения к предвыборной кампании 2016 года президента Дональда Трампа. Такое заявление сделал сам глава государства во время поездки в штат Аризона.

«Это не имеет никакого отношения к моей кампании. Все хакеры, все, о ком вы говорите, не имеют никакого отношения к моей кампании», - сказал он в ответ на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минюст США предъявил россиянке Елене Хусяйновой из Санкт-Петербурга обвинения в попытке влияния на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

Якобы 44-летняя женщина была косвенным образом причастна к информационным кампаниям, которые проводились в США российскими фирмами «Конкорд менеджмент энд консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». А именно, Хусяйнова была главным бухгалтером так называемого «Проекта «Лахта».