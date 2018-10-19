В США обвинили россиянку во вмешательстве в выборы-2018

19 Окт. 22:56 2018-10-19T22:56:03+03:00

Как заявил американский минюст, Елена Хусяйнова была косвенным образом причастна к информационным кампаниям

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В США предъявили россиянке Елене Хусяйновой из Санкт-Петербурга обвинения в попытке влияния на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

Как сообщило министерство юстиции США в пятницу, 19 октября, 44-летняя Хусяйнова была косвенно причастна к политическим кампаниям.

По версии властей США, кампании по воздействию на общественное сознание проводились российскими фирмами "Конкорд менеджмент энд консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". В американском Минюсте считают, что Хусяйнова была главным бухгалтером так называемого "Проекта "Лахта". Именно этот проект проводился компаниями "Конкорд менеджмент энд консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". Отмечается, что россиянка занималась финансированием проекта и якобы вела "деятельность иностранного влияния, направленной на Соединенные Штаты", передает ТАСС.

Напомним, ранее американские прокуроры уже заочно обвинили россиян по аналогичному делу.