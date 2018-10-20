«Санкционный маховик»: В посольстве РФ прокомментировали обвинения США в адрес россиянки

20 Окт. 03:53 2018-10-20T03:53:05+03:00

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Администрация США намерена использовать предстоящие промежуточные выборы в Конгресс в качестве предлога для новых выпадов в сторону России и оправдания санкционного режима. Такое заявление сделало российское посольство в Вашингтоне, комментируя обвинения в адрес гражданки РФ Елены Хусяновой.

«Раскрученный санкционный маховик требует все новых «обоснований». Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжения вмешательства», - говорится в заявлении дипмиссии на странице в Facebook.

Дипломаты напомнили, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону сотрудничать по вопросам, связанным с кибербезопасностью. Однако американские чиновники предпочитают выдвигать голословные обвинения, не представляя никаких доказательств, руководствуясь «лозунговой дипломатией», отметили в посольстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минюст США предъявил россиянке Елене Хусяйновой из Санкт-Петербурга обвинения в попытке влияния на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.