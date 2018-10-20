2018-10-20T05:53:41+03:00
Общество

Названа причина смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена

Причиной смерти Пола Аллена стал септический шок
Юлия ДИВЕЕВА
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Основатели компании Microsoft Билл Гейтс (слева) и Пол АлленОснователи компании Microsoft Билл Гейтс (слева) и Пол АлленФото: REUTERS
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Стала известна причина смерти одного из основателей компании Microsoft Пола Аллена. Согласно заключению патологоанатомов, которое есть в свидетельстве о смерти бизнесмена, умер он от септического шока и подавления иммунной системы из-за развившейся лимфомы.

Как пишет портал TMZ, три недели назад он сообщил, что его рак вернулся после девяти лет ремиссии. В свидетельстве о смерти также говорится, что Аллен просил чтобы его не кремировали, а похоронили.

Ранее сайт «КП» сообщал, что Пол Аллен скончался 15 октября в 12:35 по времени Западного побережья США в медицинском центре в Сиэтле в возрасте 65 лет. Он никогда не был женат и не имел детей.

Он и Билл Гейтс основали Microsoft в 1975 году. Впервые диагностировали раковое заболевание в 2009 году. Аллен был вынужден уйти из компании, но сохранил контроль над большим пакетом акций корпорации.

Бизнесмен активно занимался благотворительностью, спонсировал научные исследования и основал Музей научной фантастики в Сиэтле.

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