Умер американский миллиардер – сооснователь Microsoft Пол Аллен

16 Окт. 02:23 2018-10-16T02:35:22+03:00

Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен скончался от рака в возрасте 65 лет

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В понедельник, 15 октября, в Сиэтле (штат Вашингтон) умер американский миллиардер и программист, один из основателей компании Microsoft Пол Аллен. О его смерти на 66-м году жизни сообщила пресс-служба основанной им после ухода из Microsoft компании Vulcan Inc.

«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти нашего создателя Пола Аллена», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Vulcan Inc.

Отмечается, что бизнесмен и филантроп скончался от рака, с которым он боролся много лет. Диагноз неходжкинская лимфома врачи поставили ему еще в 2009 году, но через некоторое время болезни отступила, а в октябре этого года случился рецидив.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, школьные друзья Пол Аллен и Билл Гейтс создали проект, который потом превратился в корпорацию Microsoft, в 1975 году. В 1983-м Аллен покинул компанию, но сохранил за собой долю в активах.

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