2018-10-20T07:54:54+03:00
Политика

Первая встреча Шойгу и Мэттиса состоялась в Сингапуре

Главы оборонных ведомств кратко переговорили «на полях» АСЕАН
Юлия ДИВЕЕВА
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На общем фотографировании перед началом заседания АСЕАН глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны РФ Сергей Шойгу стояли рядомНа общем фотографировании перед началом заседания АСЕАН глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны РФ Сергей Шойгу стояли рядомФото: REUTERS
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В Сингапуре состоялась первая личная встреча министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Главы военных ведомств РФ и США оба принимают участие в пятом совещании министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров (СМОА плюс).

Шойгу и Мэттис встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний, пожав друг другу руки. Они кратко переговорили друг с другом. Американский министр выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что Соединенным Штатам эта проблема хорошо знакома и американцы прекрасно понимают боль россиян.

Глава Минобороны РФ поблагодарил коллегу. По мнению Шойгу, такие трагедии все чаще происходят во всем мире, и необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить их в будущем. передает ТАСС.

Также Шойгу до начала заседания побеседовал с главой Минобороны КНР Вэй Фэнхэ и представителями других стран. На совместном фотографировании Шойгу и Мэттис стояли рядом.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что страны-члены АСЕАН заключили соглашение о предотвращении инцидентов с военными самолетами в небе над регионом. В Ассоциацию входят Сингапур, Филиппины, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Индонезия, Камбоджа, Малайзия и Мьянма.

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