20 Окт. 18:57 2018-10-20T18:57:45+03:00

Для восстановления водительских прав нужно будет пересдать экзамен на знание ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь для повторного получения удостоверения будет необходимо оплатить все штрафы и пересдать экзамен на здание ПДД

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В эту субботу, 20 октября, в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства страны.

Теперь, чтобы вернуть удостоверение, нужно будет оплатить все ранее выписанные штрафы, а также пересдать экзамен на знание правил дорожного движения. Если же права были отобраны за управление транспортным средством в нетрезвом виде, то перед их возвращением придется пройти медицинское освидетельствование.

После прохождения всех необходимых процедур нужно будет прийти за документами в любое отделение Госавтоинспекции. Однако соответствующее заявление должно быть подано не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав. Об этом сообщает на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России вступили в силу также новые правила регистрации транспортных средств. Теперь заявители сами смогут определить, какой тип удостоверения для них предпочтительнее - электронный или бумажный.