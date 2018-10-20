2018-10-20T18:57:45+03:00
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В России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав

Теперь для повторного получения удостоверения будет необходимо оплатить все штрафы и пересдать экзамен на здание ПДД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Для восстановления водительских прав нужно будет пересдать экзамен на знание ПДДДля восстановления водительских прав нужно будет пересдать экзамен на знание ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту субботу, 20 октября, в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства страны.

Теперь, чтобы вернуть удостоверение, нужно будет оплатить все ранее выписанные штрафы, а также пересдать экзамен на знание правил дорожного движения. Если же права были отобраны за управление транспортным средством в нетрезвом виде, то перед их возвращением придется пройти медицинское освидетельствование.

После прохождения всех необходимых процедур нужно будет прийти за документами в любое отделение Госавтоинспекции. Однако соответствующее заявление должно быть подано не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав. Об этом сообщает на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России вступили в силу также новые правила регистрации транспортных средств. Теперь заявители сами смогут определить, какой тип удостоверения для них предпочтительнее - электронный или бумажный.

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