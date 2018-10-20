Власти ЛНР пригрозили сбивать украинские самолеты у линии соприкосновения

20 Окт. 19:11 2018-10-20T19:11:43+03:00

В республики надеются, что у Киева хватит благоразумия не использовать авиацию, поскольку риски слишком велики

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Власти самопровозглашенной Луганской народной республики выразили надежду на то, что у Киева достаточно благоразумия для того, чтобы не использовать самолеты ВВС в районе линии соприкосновения. В ином случае, по словам представителя милиции ЛНР Андрея Марочко, жертвы с украинской стороны неминуемы.

Подполковник напомнил, что использование боевой авиации близ Донбасса является "грубейшим нарушением" минских соглашений, а потому в Киеве должны осознавать риски своего "очередного пиар-хода".

"Мы имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения и всегда готовы воспользоваться своим правом для защиты мирных жителей республики", — приводит слова Марочко Луганский информационный центр.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что киевские власти продолжают "накачивать" свои вооруженные силы американским оружием и подтягивать военную технику к линии соприкосновения.