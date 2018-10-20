2018-10-20T19:30:04+03:00
Происшествия

Появилось видео с места аварии, в которой погибла украинская юмористка

Марина Поплавская находилась на переднем сидении автобуса, который столкнулся с грузовиком [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате аварии пострадали четыре человека, один - погибВ результате аварии пострадали четыре человека, один - погибФото: скриншот с видео
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В интернете появилось видео с места аварии, в которой погибла украинская артистка юмористической программы "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Видео с места ДТП, в котором погибла украинская юмористка .

Напомним, что ДТП произошло в эту субботу, 20 октября, на 28-м километре трассы Киев-Чоп. Грузовик на высокой скорости столкнулся с пассажирским автобусом, в котором на тот момент находились 14 человек.

На кадрах с места происшествия видны машины правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Также на видео попал сам автобус, передняя часть которого серьезно повреждена.

Сайт kp.ru писал о том, что Поплавская пока является единственной жертвой аварии, однако четверо ее коллег, также являющиеся членами коллектива юмористического шоу, тоже оказались в больнице. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое. Виновником же инцидента, по предварительной информации, является водитель автобуса. По версии следствия, он просто не справился с управлением транспортным средством.

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