2018-10-21T07:57:59+03:00
В мире

«Мы не должны этого делать»: сенатор Рэнд Пол раскритиковал выход США из Договора о РСМД

По мнению республиканца, нужно «решить проблемы, связанные с этим соглашением, и двигаться вперед»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Американский сенатор Рэнд ПолАмериканский сенатор Рэнд ПолФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В сенате США прокомментировали решение американского президента Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В частности, республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол считает этот шаг деструктивным. При этом политик заявил о необходимости «решить проблемы, связанные с данным соглашением, и двигаться вперед». Кроме того, сенатор выразит уверенность в том, что виноват во всей этой ситуации помощник нынешнего хозяина Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

«Вот почему Джон Болтон не должен допускаться в сферы, связанные с внешней политикой США. Это уничтожит десятилетия работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой (экс-президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом. Мы не должны этого делать», - написал Пол в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, Трамп заявил о выходе своей страны из Договора о РСМД, который был заключен между США и СССР в декабре 1987 года. Свое решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает данное соглашение. Между тем американский лидер допустил заключение нового договора с РФ и Китаем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психологи объяснили нежелание людей прекратить несчастливые отношения
Именем Николая Караченцова предложили назвать одну из московских улиц
Депутаты Госдумы попросили прокуратуру проверить дорожные камеры
Вице-премьер Украины призвал участников форума в Гомеле не говорить по-русскии
На Аляске зафиксировали извержение вулкана
Москвичей призвали отказаться от автомобилей из-за снега и заторов
В Щелково арестована мать ребенка, брошенного без присмотра в подъезде
США приостановили полеты истребителей F-35 из-за новых неполадок
ЕС продлил санкции против руководства непризнанного Приднестровья
Путин подписал указ о создании Фонда сохранения родных языков народов РФ
Горбачев считает, что США объявили новую гонку вооружений
Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября
Причина смерти Николая Караченцова: организм актера был полностью изношен
Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в "Ленкоме"
Стал известен срок окончания выдачи полисов ОМС нового образца
Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram
Оптовые цены на сахар в России выросли в полтора раза
Продажи водки выросли на 10%
Военные РФ впервые провели патрулирование Голанских высот с миссией ООН
В полиции США считают, что посылки с бомбами отправлялись из Флориды
В Италии исчезло знаменитое Голубое озеро