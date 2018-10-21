«Мы не должны этого делать»: сенатор Рэнд Пол раскритиковал выход США из Договора о РСМД

21 Окт. 07:57 2018-10-21T07:57:59+03:00

По мнению республиканца, нужно «решить проблемы, связанные с этим соглашением, и двигаться вперед»

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В сенате США прокомментировали решение американского президента Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В частности, республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол считает этот шаг деструктивным. При этом политик заявил о необходимости «решить проблемы, связанные с данным соглашением, и двигаться вперед». Кроме того, сенатор выразит уверенность в том, что виноват во всей этой ситуации помощник нынешнего хозяина Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

«Вот почему Джон Болтон не должен допускаться в сферы, связанные с внешней политикой США. Это уничтожит десятилетия работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой (экс-президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом. Мы не должны этого делать», - написал Пол в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, Трамп заявил о выходе своей страны из Договора о РСМД, который был заключен между США и СССР в декабре 1987 года. Свое решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает данное соглашение. Между тем американский лидер допустил заключение нового договора с РФ и Китаем.