В Японии транспортный вертолет пролил 600 кг жидкого бетона

21 Окт. 08:20 2018-10-21T08:20:45+03:00

Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших

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В воскресенье, 21 октября, появилась информация о том, что в Японии транспортный вертолет пролил в полете 600 килограммов жидкого бетона. Случилось это над безлюдным горным районом в префектуре Коти, расположенной на острове Сикоку. Лишь поэтому обошлось без пострадавших.

Как уточняет телеканал NHK, после приземления вертолета компании Nishi Nippon AirLine на строительном объекте выяснилось, что крышка емкости с бетоном открылась во время полета, и все ее содержимое вылилось неподалеку от населенного пункта Отойо.

В настоящее время местные правоохранители выясняют все обстоятельства и точные причины произошедшего.

Кстати, напомним о другом случившемся недавно ЧП с вертолетом. Как сообщал сайт kp.ru, 19 октября военный вертолет США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan, находившегося в тот момент в Филиппинском море.