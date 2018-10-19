Военный вертолет США упал на палубу авианосца

19 Окт. 09:36 2018-10-19T09:36:11+03:00

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В пятницу, 19 октября, появилась информация о том, что военный вертолет США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan. Инцидент произошел в Филиппинском море.

Причем, по предварительным данным, без пострадавших не обошлось. Правда, пока их точное количество не называется. Известно лишь то, что никто из находившихся в момент ЧП на авианосце военных не получил серьезных травм, однако некоторых из них все же пришлось госпитализировать, пишет ежедневная газета Минобороны Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что ЧП с американскими военными вертолетами случаются довольно часто. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе вертолет военно-воздушных сил США совершил экстренную посадку прямо посреди города Фестус штата Миссури. Тогда винтокрылая машина была вынуждена срочно приземлиться на парковке возле городского бара.