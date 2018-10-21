2018-10-21T08:35:01+03:00
Спорт

"Барселона" победила "Севилью" 4:2 и вышла в лидеры чемпионата Испании

Травму в поединке получил лидер каталонцев Лео Месси
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Месси досрочно покинул поле в матче против "Севильи".Месси досрочно покинул поле в матче против "Севильи".Фото: REUTERS
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"Барселона" одержала победу в матче 9 тура чемпионата Испании в поединке на своем поле против "Севильи". Встреча прошла в субботу, 20 октября на стадионе "Камп Ноу". Итоговый счет поединка - 4:2 в пользу "Барсы".

Уже на 2-й минуте игры первый гол в матче забил Филипе Коутиньо. На 12-й Месси удвоил преимущество "Барселоны". После перерыва команды обменялись голами, забив по два мяча в ворота друг друга. У хозяев отличились Лиус Суарес (63 минута с пенальти) и Иван Ракитич (88). У "Севильи" голы на счету Пабло Сарабия (79) и Луиса Муриэля (90+1).

Напомним, что в этой игре травму получил лидер "Барселоны" и ее капитан - аргентинец Лионель Месси. По предварительным раскладам, он пропустит три недели и вернется в строй, предположительно, к матчу "Барселоны" против "Атлетико" в рамках чемпионата Испании.

После этой игры "Барселона" - лидер чемпионата Испании. После 9 игр у нее 18 очко. На балл меньше у идущего вторым "Алаваеса". "Севилья" при 16 очках - третья.

28 октября, ровно через неделю, "Барселона" сыграет на своем поле против "Реала". А вот "Севилья" в этот же день встретится с клубом "Уэска".

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