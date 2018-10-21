Лионель Месси сломал руку в матче "Барселоны" против "Севильи" и пропустит три недели

СЕГОДНЯ 07:18 2018-10-21T07:26:28+03:00

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Капитан "Барселоны" и ее главная звезда аргентинский форвард Лионель Месси пропустит примерно три недели из-за травмы. В поединке чемпионата Испании против "Севильи" он сломал руку, но успел отметиться результативными действиями на поле.

На 17-й минуте игры Месси получил повреждение после контакта с полузащитником "Севильи" Франко Васкесом. А на 26-й был заменен. К тому времени он успел на 2-й минуте отдать пас на Филиппе Коутиньо, который открыл счет в матче. А на 12-й Лео забил гол уже сам. Медики сначала забинтовали ему предплечье, и аргентинец рвался на поле играть дальше. Однако же, медики запретили Лео выходить на поле.

Момент травмы аргентинского игрока "Барселоны".Фото: REUTERS

"Барселона" довела матч до победы. Во втором тайме у нее отличились еще два игрока. Суарес на 63-й минуте с пенальти и Иван Ракитич на 88-й обеспечили победу каталонцами. В конце игры "Севилья" ответился двумя голами - на 79-й гол забил Пабло Сарабия, а на второй добавленной отличился Луис Муриэль.

Врачи оказывают первую помощь Месси во время игры с "Севильей".Фото: REUTERS

После матча стало известно, что Лионель Месси не сможет сыграть за "Барсу" из-за перелома руки в ближайшие три недели. Он пропустит около шести игр, в том числе и главную - в следующем туре каталонцы сыграют против "Реала". Пока что же "Барселона" с 18 очками - первая в турнирной таблице испанского чемпионата. У "Алавеса" 17 баллов и второе место, а у "Севильи" на одно очко меньше и третья строчка.

Месси рвался продолжить игру, но в итоге покинул досрочно поле.Фото: REUTERS

Матч Барселона - Реал состоится 28 октября. Это будет очередное "классико" - одно из главных противостояний в мировом футболе. Месси впервые за 11 лет не выйдет на поле в такой игре.

Как сообщила пресс-служба "Барселоны", Месси скорее всего появится на поле в поединке против мадридского "Атлетико", который состоится 24 ноября.