2018-10-21T09:07:31+03:00
В мире

Самолет ВВС США провел разведку у западных границ России

Воздушное судно около трех часов находилось над международными водами Баренцева моря
Дарья ИВАШКИНА
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Cтратегический самолет военно-воздушных сил США Boeing RC-135UCтратегический самолет военно-воздушных сил США Boeing RC-135UФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 21 октября, появилась информация о том, что стратегический самолет военно-воздушных сил США Boeing RC-135U провел разведку у западных границ России. Как стало известно, воздушное судно было замечено недалеко от побережья Мурманской области.

По данным авиационного ресурса PlaneRadar, самолет американских ВВС, вылетевший с авиабазы Милденхолл, расположенной в Великобритании, около трех часов находился над международными водами Баренцева моря вблизи российских морских границ. Причем в какой-то момент RC-135U приблизился к российским рубежам на расстояние всего 52,75 километра.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов вблизи наших границ заметно увеличилась. А в конце сентября американский самолет-разведчик осуществил полет вблизи российских баз в Сирии.

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