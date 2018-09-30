Американский самолет-разведчик осуществил полет вблизи российских баз в Сирии

СЕГОДНЯ 19:32 2018-09-30T19:32:26+03:00

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Стратегический разведывательный самолет RC-135V ВВС США совершил в воскресенье многочасовой полет вдоль сирийского побережья, в непосредственной близости от российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМС РФ в порту Тартус.

Об этом свидетельствуют данные ресурсов, отслеживающих активность военной авиации.

Американский самолет с бортовым номером 64-14848 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, после чего несколько часов кружил над международными водами Средиземного моря вблизи сирийского побережья.

Самолет совершил по меньшей мере 12 пролетов вдоль границ арабской республики, приближаясь к авиабазе Хмеймим на расстояние в 45-50 км.

Ранее на фоне инцидента с крушением российского самолета Ил-20 Москва приняла решения предоставить Дамаску современные зенитно-ракетные комплексы С-300. На этом фоне в Сирию прибыли по меньшей мере три тяжелых военно-транспортных самолета Ан-124-100 «Руслан» ВКС РФ.

Кроме того, в порт Тартуса направляется контейнеровоз «Спарта-3» российской компании «Оборонлогистика» и большой десантный корабль Черноморского флота «Николай Фильченков».